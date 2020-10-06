Татарстан получит почти 192 млн. рублей на выплаты медикам, лечащих больных коронавирусом

Татарстан дополнительно получит 191,9 млн. рублей на выплаты врачам, лечащим пациентов с коронавирусом. Всего правительство РФ выделило из резервных фондов 11,2 млрд рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

realnoevremya.ru

Стимулирующие выплаты предназначаются «медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция».

Москве на эти нужды выделят 934,5 млн рублей, Санкт-Петербургу — 760,5 млн рублей.

В августе Кабмин Татарстана ввел медработникам с высшим немедицинским образованием материальную поддержку за работу с «ковидными» больными, как и врачам.

