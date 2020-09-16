Главное к утру: пожар под Казанью, отставка правительства Японии и презентация Apple
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 16 сентября:
- Накануне вечером под Казанью в ЖК «Царево village» произошел пожар. Горела квартира на первом этаже многоквартирного дома. Погибли два человека. Происшествием заинтересовалась прокуратура.
- В надзорном ведомстве также рассказали о предварительных причинах взрыва газа в Нижнекамске: в квартире произошла утечка, поскольку хозяин сорвал заглушку с газоотводной трубы.
- Правительство Японии ушло в отставку вслед за премьер-министром Синдзо Абэ. Считается, что его место займет Ёсихидэ Суга и при нем большинство министров вернутся на свои должности.
- Презентация новых продуктов Apple прошла без iPhone. Гендиректор корпорации Тим Кук показал шестое поколение Apple Watch и обновленный iPad.
- ЦИК Татарстана признал состоявшимися прошедшие в республике выборы.
- Сегодня российское правительство рассмотрит проект повышения налога на доходы для тех, кто зарабатывает в год больше 5 млн рублей.
- Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов снялся в клипе для TikTok.
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