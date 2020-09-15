ЦИК Татарстана признала выборы в республике состоявшимися

На 122-ом заседании Центральной избирательной комиссии Татарстана прошедшие в республике 11-13 сентября выборы признали состоявшимися, а их результаты — действительными. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Избранный на должность президента РТ Рустам Минниханов получил 83,27% голосов избирателей, то есть более 50%.

На дополнительных выборах депутата Госдумы РФ седьмого созыва по Нижнекамскому избирательному округу № 28 победил Олег Морозов (73,42% голосов).

Победителем на дополнительных выборах депутата Госсовета РТ шестого созыва по Елабужскому избирательному округу № 37 признан Шагивалеев Тимур (61,09% голосов).



Минниханов вступит в должность президента Татарстана 18 сентября. Торжественная церемония начнется в 10.00 в Государственном большом концертном зале имени Сайдашева в Казани.



