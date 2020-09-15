В ЖК «Царево village» произошел пожар, есть погибшие

Фото: ГУ МЧС по РТ

В селе Новое Шигалеево Пестречинского района Татарстана в ЖК «Царево village» случился пожар на первом этаже жилого дома по ул. Мусы Джалиля, 13.

Как сообщает ГУ МЧС по республике, информация о возгорании поступила в 19:39. К 20:06 пожарным удалось локализовать пожар, а в 20:26 ликвидировать открытое горение.

По данным МЧС пожар произошел на кухне квартиры.

Семь человек вышли самостоятельно. Обнаружены тела двух погибших.

На месте пожара работает заместитель начальника ГУ МЧС России по РТ (по ГПС) Константин Чанышев и дежурная смена республиканской службы пожаротушения.

Информация о произошедшем уточняется.