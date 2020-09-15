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Новые часы Apple получат «специально созданный чип, не имеющий аналогов в индустрии»

20:25, 15.09.2020
Новые часы Apple получат «специально созданный чип, не имеющий аналогов в индустрии»
Фото: pxhere.com

Сегодня на презентации новинок Apple, гендиректор компании Тим Кук заявил, что новые часы оборудованы специально созданным чипом, не имеющим аналогов в индустрии. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кука, новые часы будут иметь водонепроницаемый монобраслет и новый дизайн циферблата. Новинка позволит измерять уровень кислорода в крови.

Apple Watch Series 6 будут доступны в четырех цветах: синем, золотом, серо-черном и красном.

Обычно презентация Apple проходит в начале сентября. Однако из-за пандемии компания перенесла сроки презентации новых моделей iPhone.

Технологии
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