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Технологии

Apple презентовала iPad восьмого поколения

20:56, 15.09.2020
Apple презентовала iPad восьмого поколения
Фото: pexels.com

Сегодня компания Apple презентовала iPad восьмого поколения. В нем будет использоваться чип A12 Bionic. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителей компании, новинка в два раза быстрее самого продаваемого компьютера Windows. Теперь iPad получил функцию распознавания написанного Pencil текста.

Цена на новинку Apple составит $329. Для учащихся iPad будет стоить от $299.

Также компания Apple представила новые часы, оборудованные специально созданным чипом, не имеющим аналогов в индустрии.

Технологии
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