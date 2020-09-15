Apple презентовала iPad восьмого поколения
Сегодня компания Apple презентовала iPad восьмого поколения. В нем будет использоваться чип A12 Bionic. Об этом сообщает ТАСС.
По словам представителей компании, новинка в два раза быстрее самого продаваемого компьютера Windows. Теперь iPad получил функцию распознавания написанного Pencil текста.
New iPad Air #AppleEvent pic.twitter.com/jQqgAuoTb0— Apple Pro (@aaplpro) September 15, 2020
Цена на новинку Apple составит $329. Для учащихся iPad будет стоить от $299.
Также компания Apple представила новые часы, оборудованные специально созданным чипом, не имеющим аналогов в индустрии.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым