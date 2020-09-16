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Министр по делам молодежи Татарстана снялся в клипе с тик-токерами

01:27, 16.09.2020
Министр по делам молодежи Татарстана снялся в клипе с тик-токерами
Фото: скриншот

Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов снялся в клипе, посвященном челленджу #КакНормальныеПацаны. Ролике размещен в инстаграм-аккаунте татарстанского The Duslar House.

Челлендж возник после того, как президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Башкирии Радий Хабиров во время прогулки в Казани по набережной озера Кабан сделали фотографию в темных очках и без галстуков.

В августе в своем докладе Фаттахов рассказал, что Минмолодежи РТ обучает персонал молодежных объектов, так чтобы они не удивлялись, если подростки снимают челлендж для TikTok.

Общество Татарстан
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