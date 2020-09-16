Правительство Японии ушло в отставку

В Японии премьер-министр Синдзо Абэ и сформированное при нем правительство ушли в отставку. Парламент страны проголосует за кандидатуру нового премьер-министра.

Новый глава правительства объявит состав кабмина, передает ТАСС.

Напомним, на пост японского премьера претендует новый председатель правящей в стране Либерально-демократической партии Японии Ёсихидэ Суга.

Ожидается, что большинство ключевых постов останутся за министрами, входившими в состав последнего правительства Синдзо Абэ.