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Правительство Японии ушло в отставку

06:18, 16.09.2020
Правительство Японии ушло в отставку
Фото: wikimedia.org / Chris_73

В Японии премьер-министр Синдзо Абэ и сформированное при нем правительство ушли в отставку. Парламент страны проголосует за кандидатуру нового премьер-министра.

Новый глава правительства объявит состав кабмина, передает ТАСС.

Напомним, на пост японского премьера претендует новый председатель правящей в стране Либерально-демократической партии Японии Ёсихидэ Суга.

Ожидается, что большинство ключевых постов останутся за министрами, входившими в состав последнего правительства Синдзо Абэ.

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