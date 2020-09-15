Прокуратура Нижнекамска назвала предварительную причину взрыва бытового газа в многоквартирном доме

По предварительным данным проверки, взрыв бытового газа в многоквартирном доме на улице Сююмбике, 42 в Нижнекамске произошел из-за утечки газа. Как сообщили в прокуратуре Нижнекамска, хозяин квартиры демонтировал установленную на газоотводной трубе заглушку.

Сотрудники надзорного ведомства установили, что техобслуживание газового оборудования в пострадавшей квартире проведено 14 ноября 2019 года. Нарушений правил безопасности при использовании и содержании не было выявлено. Следующая проверка по графику планировалась в конце сентября текущего года.

Прокуратура Нижнекамска продолжает проверку.

Напомним, что сообщение о пожаре на четвертом этаже в доме №42 по улице Сююмбике в Нижнекамске поступило в экстренные службы в 20.55 14 сентября.