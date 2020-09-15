Правительство России рассмотрит повышение налогов для богатых

16 сентября правительство России рассмотрит законопроект об увеличении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в отношении доходов, превышающих 5 млн рублей в год. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании Кабмина РФ планируется рассмотреть проект федерального бюджета и прогноз социально-экономического развития России на 2021-2023 годы и проекты бюджетов федеральных фондов.

Напомним, что правительство РФ выступил с предложением официально закрепить в стране минимальную почасовую зарплату.