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Правительство России рассмотрит повышение налогов для богатых

23:02, 15.09.2020
Правительство России рассмотрит повышение налогов для богатых
Фото: realnoevremya.ru

16 сентября правительство России рассмотрит законопроект об увеличении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в отношении доходов, превышающих 5 млн рублей в год. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании Кабмина РФ планируется рассмотреть проект федерального бюджета и прогноз социально-экономического развития России на 2021-2023 годы и проекты бюджетов федеральных фондов.

Напомним, что правительство РФ выступил с предложением официально закрепить в стране минимальную почасовую зарплату.

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