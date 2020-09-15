На пожар в ЖК «Царево village» прибыл прокурор Пестречинского района

Фото: ГУ МЧС по РТ

На место пожара в многоквартирном доме ЖК «Царево village» прибыл прокурор Пестречинского района Алмаз Ахметшин. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

На месте происшествия также работают заместитель начальника ГУ МЧС России по Татарстану (по ГПС) Константин Чанышев и дежурная смена республиканской службы пожаротушения.

Пожар случился на первом этаже жилого дома по ул. Мусы Джалиля, 13. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

По предварительным данным ГУ МЧС России по РТ, обнаружены тела двух погибших.

