Итоги дня: Путин похвалил «Народный контроль» и предложено открыть ТЦ и кафе в Татарстане
«Реальное время» публикует главные события прошедшего дня, 14 июля.
- Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков объяснил, почему в последние дни выросла статистика по количеству летальных случаев от коронавируса в Татарстане. По его словам, есть контингент пациентов, которые находились на лечении довольно продолжительное время в тяжелом состоянии. «Есть контингент пациентов, которые действительно попали к нам в тяжелом состоянии. Говорить о том, что это какая-то четко выраженная тенденция, мы не можем», — отметил он.
- Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина объяснила, почему некорректно сравнивать количество внебольничных пневмоний с прошлыми годами. Она пояснила, что сейчас подходы к диагностике пневмонии поменялись кардинально.
- Роспотребнадзор Татарстана предложил смягчить некоторые ограничения и открыть кафе и торговые центры.
- Президент РФ Владимир Путин отметил опыт Татарстана по коммуникации между властью и жителями в рамках системы «Народный контроль», в которую поступают обращения по более чем 60 категориям.
- В апреле системе «Народный контроль» исполнилось 8 лет. Сегодня на брифинге подвели итоги ее работы за первые 6 месяцев 2020 года. На брифинге рассказали, как работает система: заявка поступает в кол-центр Минцифры, который направляет ее одному или нескольким ответственным ведомствам.
- За 30 лет Верховный Совет и Госсовет Татарстана приняли 2 247 законов. Эти цифры представили сегодня на комитете Госсовета РТ по законности и правопорядку.
- В Татарстане генерального директора АО «Судоходная компания «Татфлот» дисквалифицировали за повторное нарушение трудовых прав работников.
- Следственные органы СК России по Татарстану возбудили уголовное дело в отношении сотрудников УМВД по Нижнекамскому району по ст. 293 УК РФ («Халатность»). Полицейские дважды отказались принять заявление беременной женщины, пострадавшей от 33-летнего Альберта Хабибуллина, объясняя отказ отсутствием состава преступления, сообщается на сайте СУ СК РФ по РТ.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что восемь стран официально объявили о готовности принять российских туристов. Так, границы для россиян готовы открыть Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты.
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