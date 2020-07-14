Гендиректора «Татфлота» дисквалифицировали за повторное нарушение трудовых прав работников

В Татарстане генерального директора АО «Судоходная компания «Татфлот» дисквалифицировали за повторное нарушение трудовых прав работников.

Татарская транспортная прокуратура проверила исполнение трудового законодательства и выявила случаи неоднократного нарушения сроков выплаты зарплаты работникам «Татфлота». Так, за апрель 2020 года задолженность перед 1,2 тыс. работников составила более 4 млн рублей.

Транспортный прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение) в отношении гендиректора компании.



Руководителя компании дисквалифицировали сроком на 1 год, сообщает пресс-служба Татарской транспортной прокуратуры.

В июне надзорное ведомство сообщило, что «Татфлот» пытался скрыть от налоговой 14 млн рублей.