Роспотребнадзор Татарстана предложил смягчить некоторые ограничения и открыть кафе и торговые центры

Роспотребнадзор Татарстана направляет правительству республики предложения о частичном снятии ограничений, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

По ее словам, сегодня прорабатывается вопрос о частичном снятии ограничений, все предложения направляются для рассмотрения в кабмин РТ. Некоторые послабления касаются работы торговых центров, объектов общественного питания. При этом сохранятся запреты на кальяны, проведение корпоративов, а наполняемость залов должна составлять не более 50%, пояснила Авдонина.

Роспотребнадзор также планирует предложить властям республики открыть аттракционы, расположенные на улице. Однако в торговых центрах фуд-корты, кинотеатры и детские комнаты работать не будут.



Авдонина рассказала, что около двух недель назад был введен новый показатель, который является дополнительным и также показывает динамику ситуации, — это средний темп прироста за последнюю неделю к предыдущим двум неделям.

По словам заместителя главного санитарного врача Татарстана, этот показатель должен быть не более двух, на сегодняшний день в республике он составляет 0,7.



«Поэтому все-таки мы, исходя из той ситуации, которая на сегодня складывается (это 52,8% свободных коек, это хороший уровень тестирования населения), прорабатываем вопрос о частичном снятии ограничений», — сказала Авдонина.



Вчера в Казани частично открылись торговые центры ЦУМ и «Горки Парк». Территорию торговых комплексов поделили на зоны до 800 кв. м. Об открытии некоторых магазинов сообщила сегодня и «Мега».

