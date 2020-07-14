В Роспотребнадзоре Татарстана заявили, что сравнивать количество внебольничных пневмоний с предыдущими годами некорректно

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина объяснила, почему некорректно сравнивать количество внебольничных пневмоний с прошлыми годами.



Она пояснила, что сейчас подходы к диагностике пневмонии поменялись кардинально.

«Если раньше она подтверждалась только рентгеном, то теперь проводят обследование методом КТ, поэтому вполне оправданно, что она выросла — метод более чувствителен к начальным этапам развития болезни», — заявила Авдонина.

По ее словам, сейчас сравнивать количество внебольничных пневмоний надо не с прошлым годом, а смотреть рост заболеваемости по неделям за этот год.

По состоянию на сегодняшний день внебольничная пневмония пока находится на уровне прошлой недели, а стабилизация наблюдается уже три недели, уточнила спикер.

