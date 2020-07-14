За 30 лет Верховный Совет и Госсовет Татарстана приняли 2 247 законов

В период с 1990 года Верховный Совет РТ и Госсовет РТ с 1-го по 6-й созывы приняли 2 247 законов, из них базовых — 858, а 1 389 — о внесении изменений. 554 закона утратили силу. Эти цифры представили сегодня на комитете Госсовета РТ по законности и правопорядку.

Депутаты обсудили доклад о работе законодательного органа республики. С этим докладом, который посвящен 100-летию ТАССР, выступит на ближайшем заседании зампред Госсовета РТ Юрий Камалтынов.

Фрагменты отчета зачитал заместитель руководителя комитета Александр Чубаров. Он сообщил, что с 1990 года принято семь кодексов РТ: Земельный, Бюджетный, Семейный, Избирательный, Экологический, Кодекс об административных правонарушениях, Кодекс о муниципальной службе. Утратили свою силу Лесной, Водный и Градостроительный кодексы.

Законодательную инициативу проявляли президент республики (6,7%), депутаты Госсовета (23,6%), комитеты парламента (15,3%), Кабмин РТ (48%), органы местного самоуправления (2,7%), прокурор РТ (1%), уполномоченный по правам человека (0,4%).

Также депутаты обсудили итоги работы комитета по законности и правопорядку за первое полугодие. С января этого года комитет провел семь заседаний, где обсудили 42 вопроса.

Депутаты приняли 43 постановления и 5 заключений. Они внесли изменения в 3 проекта законов РТ: в закон о Конституционном суде республики, в закон об уполномоченном по правам человека РТ, в закон о мониторинге законов РТ. В результате деятельности комитета принято 6 законов РТ, рассмотрено 15 проектов федеральных законов.

8 июля депутаты Госсовета предложили приостановить индексацию окладов госслужащих Татарстана.

