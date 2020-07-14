СК возбудил дело в отношении полицейских, которые не приняли заявление избитой беременной в Нижнекамске

Следственные органы СК России по Татарстану возбудили уголовное дело в отношении сотрудников УМВД по Нижнекамскому району по ст. 293 УК РФ («Халатность»). Полицейские дважды отказались принять заявление беременной женщины, пострадавшей от 33-летнего Альберта Хабибуллина, объясняя отказ отсутствием состава преступления, сообщается на сайте СУ СК РФ по РТ.

На 19-летнюю девушку Хабибуллин напал 14 апреля на проспекте Вахитова.

Мужчину задержали 8 июля по подозрению в нападении на двух женщин.



Установлено, что 1 июля 2020 года на улице Баки Урманче злоумышленник избил 28-летнюю беременную женщину в присутствии ее малолетних детей, а 3 июля в парке «Семья» напал на 25-летнюю тоже беременную женщину.

Вину мужчина признал полностью.