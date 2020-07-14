В АТОР рассказали, какие страны готовы принять российских туристов

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что восемь стран официально объявили о готовности принять российских туристов.

Так, границы для россиян готовы открыть Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты.

По словам Ломидзе, эти страны пользуются повышенным спросом на российском рынке. Она напомнила, что в каждой стране продолжают при этом действовать определенные ограничения. В большинстве случаев речь идет о справке об отсутствии COVID-19.

Директор АТОР допустила, что в ближайшее время список стран, куда могут поехать россияне, может увеличиться, пишет НСН.

В конце июня Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открываются границы Шенгенской зоны. России в списке не оказалось.

