Нерешенными остаются треть заявок татарстанцев в «Народный контроль»

Отказ получили меньше 1% татарстанцев

В апреле системе «Народный контроль» исполнилось 8 лет. Сегодня на брифинге подвели итоги ее работы за первые 6 месяцев 2020 года. Выяснилось, что около 36% всех обращений модераторы отклоняют за некорректное оформление. После исправления замечаний их передают сотрудникам госвласти, рассказал замминистра цифрового развития РТ Радик Гисмятов.

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В сутки в систему поступает около 287 заявок.

829 человек обрабатывают жалобы жителей республики.

В системе есть открытая категория, где каждый пользователь может поддержать чужую заявку. К сообщениям в разделе скрытых заявок имеют доступ только их авторы.

За первое полугодие поступило более 39 тысяч заявок, которые получили больше 18 тысяч оценок и почти 28 тысяч комментариев. У этих заявок оказалось 79 тысяч «поддержек» — подтверждений от других пользователей системы.

68% заявок текущего года решены. Более чем по 8 тысячам уведомлениям запланированы работы, в работе еще находятся более 2,5 тысячи заявок. 1,7 тысячи заявителей получили мотивированный отказ.

Лидер по обращениям за последнее время — благоустройство территорий. Количество заявок выросло на 21% в этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило 17 тысяч. Среди популярных обращений — жалобы на состояние дорог, дорожное движение и оказание ЖКУ. Исполкомы муниципалитетов за полгода решили более 4,3 тысячи уведомлений по ремонту и строительству новых дорог.

61% обращений поступает от женщин, средний возраст заявителей — от 25 до 44 лет.

Татарстанцы задают тренды Минцифре и омбудсмену

На брифинге рассказали, как работает система: заявка поступает в кол-центр Минцифры, который направляет ее одному или нескольким ответственным ведомствам. Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская говорит, что основная доля работы ложится на плечи сотрудников муниципальных образований, министерств и ведомств — они принимают более 60 категорий вопросов. По словам Сарии Харисовны, многие руководители муниципалитетов, исполкомов лично контролируют выполнение заявок.

— В текущем году на заседании Совета по развитию местного самоуправления президент России Владимир Путин отметил опыт Татарстана по организации общения властей с народом в рамках Государственной информационной системы Республики Татарстан «Народный контроль», — сказала Сабурская.

Фото tatarstan.ru

Радик Гисмятов обратил внимание, что граждане задают тренды и ставят задачи Минцифре и аппарату уполномоченного по правам человека в республике, которые работают над развитием сервиса.

Для ГИС РТ «Народный контроль» появились новые «подложки» в системах «Яндекс», «Гугл», «Спутник».

В «Инстаграме» аппарат омбудсмена выкладывает информацию о работе системы «Народный контроль» с положительными примерами и недостатками.

В этом году Минцифры добавило в список еще две категории. Одна из них — «Ветеран живет рядом». В рамках этой повестки поступило 29 обращений, 25 из них решены, а четыре заявки — в работе. Например, Сабурская рассказала, что в этом году отремонтировали тротуар на Дубравной рядом с домом ветерана войны и привели в порядок несколько памятников участникам войны, в том числе в Нижнекамском и Тукаевском районах

Еще одна новая категория — «COVID-2019». По ней татарстанцы направили 464 уведомления, 415 их них решены, 11 находятся в работе, а по четырем запланированы проверки.

— Больше всего жителей нашей республики по данной категории волнуют вопросы, касающиеся волонтерской помощи, несоблюдения ограничительных мер, отсутствия дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах, отсутствия средств защиты в аптеках, — отметила омбудсмен.

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Почему затягивают сроки?

По словам Сабурской, во многих районах слаженно проверяют заявки и выполняют работы по ним, решая от 73 до 90% проблем. Например, благодаря системе вовремя установили светофоры на улицах Беломорской, Белинского в Казани, дорожные знаки — в «Салават купере», в Альметьевском и Заинском районах. Оборудовали видеокамерами надземные переходы в Казани.

Но в некоторых муниципалитетах низкие показатели: Камско-Устьинский — 27%, Елабужский — 34%, Алексеевский — 45%, Лаишевский — 49%, Балтасинский — 50%, Верхнеуслонский — 52%. Основной причиной Сабурская назвала то, что большая часть опубликованных уведомлений касается вопросов благоустройства территорий, содержания и ремонта муниципальных дорог, по которым запланированы работы на летний и осенний периоды.

— Ответственные исполнители смотрят степень изношенности полотна, программы, которые есть в перспективе на 2—3 года по дорожному строительству. Если программа на 2024 год, тогда и срок исполнения заявки ставится на 2024-й. Но все эти сроки согласовываются с модераторами категорий: например, по дорожному строительству — с Минтранспорта и дорожного строительства, — пояснила омбудсмен.

Сабурская заявила, что есть случаи, когда сроки затягивают ответственные исполнители. Например, на одной из улиц Казани срок обустройства искусственной неровности и установки дорожных знаков — 5 лет, в Черемшанском районе — 1 год, в Лаишевском и Сармановском районах — 2 года.

— Ни одно уведомление не остается без внимания. Граждане имеют право вернуть заявку в работу, если она выполнена некачественно, — утверждает омбудсмен.

По ее словам, негативные отзывы граждан берут на жесткий контроль совместно с прокуратурой. Вчера состоялась встреча омбудсмена с председателем Комитета внешнего благоустройства и с представителем прокуратуры, где рассмотрели не исполненные вовремя обращения, в том числе по лифтам в подземных и надземных переходах.

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С борщевиком справились, модераторов в «Народном инспекторе» стало больше

— Буквально вчера доложили по отдельным лифтам — включены в работу на проспекте Победы, РКБ, Оренбургский тракт. Сегодня определены сроки по работе остальных лифтовых подъемников, и, безусловно, так и будем держать на контроле до тех пор, пока заявки не будут выполнены, — пообещала омбудсмен.

— Что касается мобильного приложения «Народный инспектор», оно находится в пилотной эксплуатации. Соответствующие заявки рассматриваются в оперативном режиме, количество модераторов в системе увеличили, поэтому вопрос будет в ближайшее время решен, — прокомментировал ситуацию «Реальному времени» Радик Гисмятов.

По количеству обращений после дорог и ЖКХ следуют здравоохранение и незаконная торговля спиртными напитками. По алкоголю в этом году было около 3 тысяч заявок.

За уведомления через систему «Народный контроль» активные татарстанцы получают поощрения. По словам Сабурской, в республике на эти цели выделяют до 50 млн рублей ежегодно. В «оплачиваемые» категории входят жалобы на незаконную торговлю спиртными напитками, несанкционированные свалки, несвоевременный вывоз мусора. Такие обращения — «закрытые» на сайте «Народного контроля». За одну подтвержденную заявку татарстанцы получают от 1 тыс. до 3 тысяч рублей. Сабурская привела пример: активисты из Набережных Челнов получили 150 тысяч рублей за жалобы на незаконную торговлю алкоголем.

А на вопрос «Реального времени» о том, как обстоит дело с решением заявок по борщевику, Сабурская ответила:

— В прошлом году было очень много обращений по борщевику. Было принято решение о выделении финансовых средств муниципальным образованиям для борьбы с борщевиком через Минсельхоз. В текущем году значительно сократилось количество таких обращений. Меры приняты, в том числе и по заявкам через «Народный контроль», — подытожила выступление Сабурская.

Екатерина Аблаева