Путин отметил опыт Татарстана по коммуникации между властью и жителями в системе «Народный контроль»

Президент РФ Владимир Путин отметил опыт Татарстана по коммуникации между властью и жителями в рамках системы «Народный контроль», в которую поступают обращения по более чем 60 категориям, сообщила сегодня на брифинге уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

Она также рассказала, что в этом году Минцифры добавило еще две категории: «Ветеран живет рядом» и «COVID-19». В рамках первой повестки поступило 29 обращений, 25 из них решены, а 4 заявки — в работе.

По словам Сабурской, в этом году отремонтировали тротуар на Дубравной рядом с домом ветерана войны и привели в порядок несколько памятников участникам Великой Отечественной.

Помимо этого, уполномоченный по правам человека в РТ сообщила, что за обращения через систему «Народный контроль» активные татарстанцы получают поощрения.

