В Минздраве Татарстана объяснили рост смертности от COVID-19 в республике

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков объяснил, почему в последние дни выросла статистика по количеству летальных случаев от коронавируса в Татарстане.

«Есть контингент пациентов, которые находились на лечении довольно продолжительное время в тяжелом состоянии. Есть контингент пациентов, которые действительно попали к нам в тяжелом состоянии. Говорить о том, что это какая-то четко выраженная тенденция, мы не можем», — отметил он.

Жаворонков согласился с тем, что количество смертей от коронавируса в республике увеличивается, в том числе умирают пациенты которые длительное время находились на аппарате ИВЛ.

Замминистра здравоохранения РТ объяснил, что у любого заболевания есть свои периоды. В одном случае вопрос разрешается довольно быстро, а есть пациенты, которые находятся в тяжелом состоянии длительное время. У некоторых больных, несмотря на все усилия медиков, не справляются компенсаторные возможности организма, сказал Жаворонков.

В Татарстане зарегистрировано 25 смертей от коронавируса. Всего в республике зарегистрирован 5 061 случай заболевания. Выздоровели за весь период 3 916 человек.

