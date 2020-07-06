Итоги дня: приговор за убийство таксиста в Татарстане, отмена «Новой волны» в Казани, в Челнах зафиксировали свыше 700 случаев COVID-19
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 6 июля:
- Композитор Игорь Крутой отменил проведение конкурса «Новая волна», который в 2020 году должен был пройти в Казани. По словам Крутого, организаторы до последнего откладывали окончательное решение о возможности проведения конкурса, однако пандемия внесла свои коррективы.
- Все пляжи и места отдыха у воды будут открыты после разрешения Роспотребнадзора по Татарстану. Сегодня к открытию в Казани готовы муниципальные пляжи и места отдыха у воды. Сейчас в городе оборудованы места для купания на пляжах «Локомотив», «Озеро Глубокое», «Большое Лебяжье», «Комсомольский» и места отдыха у воды «Малое Лебяжье», «Озеро Изумрудное» и в парке Победы.
- Сегодня в 10 часов в России стартовал самый массовый единый госэкзамен — по русскому языку. В Татарстане в этом году его сдают 17 тысяч 433 молодых человека, среди которых не только одиннадцатиклассники, но и 606 выпускников прошлых лет, и 229 вчерашних студентов колледжей и техникумов. Подробнее о том, как прошел экзамен в условиях ограничительных мер, — в материале «Реального времени».
- Сегодня на втором открытом заседании Верховного суда РТ после ввода ограничений из-за пандемии коронавируса рассматривалось дело об убийстве таксиста 26-летним жителем Волжска Евгением Петровым. Суд признал его виновным и приговорил к 19 годам лишения свободы. В сентябре 2019 года Петров вызвал такси в Волжск и отправился вместе с девушкой в поселок Сухая Река. По пути он уговорил водителя заехать в село Шигали. По дороге мужчина зарезал таксиста. Свидетельнице удалось сбежать от него и сообщить о произошедшем в полицию только на следующий день.
- В ближайшие дни в Татарстане сохранится жаркая погода. С четверга усилится вероятность гроз, а максимальная жара наступит в четверг. Во вторник и среду существенных осадков не ожидается. Дневные температуры будут колебаться от +29°С до +34°С. В четверг, 9 июля, температура поднимется до 35 градусов, местами пройдут грозы.
- В 10-м микрорайоне Казани затопило проезжую часть и близлежащие тротуары. По сообщениям из соцсетей, авария произошла на ул. Юлиуса Фучика. Одна из жительниц дома №64 по этой улице рассказала, что сегодня должны были начать ремонтные работы и отключить горячую воду.
- На данный момент в Набережных Челнах зарегистрировано 737 случаев коронавируса. Это на 14,6% выше среднереспубликанского показателя. Главный санитарный врач Челнов Ильгизяр Бариев отметил, что автоград входит в число 15 муниципальных образований, в которых сохраняется высокий уровень эпидемиологической ситуации.
- Татарстан занял десятое место в рейтинге по уровню доходов населения. Такие результаты представило «РИА Новости» на основе данных Росстата.
Доля татарстанцев, живущих за чертой бедности, в 2019 году составляет 6,9%. При этом 0,8% живет за чертой крайней бедности.
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