Иран временно закрыл свое воздушное пространство

При этом запрет не распространяется на отдельные международные авиарейсы

Фото: предоставлено avanttira

Сервис Flightradar24 сообщил о том, что Иран выпустил уведомление NOTAM о временном закрытии своего воздушного пространства. Ограничение действует уже несколько часов.

При этом запрет не распространяется на отдельные международные авиарейсы — они продолжают выполняться в штатном режиме, сообщает RT.

Ранее портал NewsNation сообщил, что США перебрасывают авианосную группу на Ближний Восток из‑за обострения с Ираном. Переброска ВМС, в состав которых входят авианосец, ряд других кораблей и как минимум одна ударная подводная лодка, займет около недели.

Наталья Жирнова