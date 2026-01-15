Иран временно закрыл свое воздушное пространство
При этом запрет не распространяется на отдельные международные авиарейсы
Сервис Flightradar24 сообщил о том, что Иран выпустил уведомление NOTAM о временном закрытии своего воздушного пространства. Ограничение действует уже несколько часов.
При этом запрет не распространяется на отдельные международные авиарейсы — они продолжают выполняться в штатном режиме, сообщает RT.
Ранее портал NewsNation сообщил, что США перебрасывают авианосную группу на Ближний Восток из‑за обострения с Ираном. Переброска ВМС, в состав которых входят авианосец, ряд других кораблей и как минимум одна ударная подводная лодка, займет около недели.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».