Елки из Альметьевска и Нижнекамска победили во всероссийском конкурсе «Елки России»

Города заняли второе и третье места в номинации «Елка России в среднем городе»

Фото: Динар Фатыхов

Всероссийский конкурс «Елки России», проходивший с 25 декабря по 13 января при поддержке администрации президента, подвел итоги. В числе победителей — два города Татарстана: Альметьевск и Нижнекамск.

В номинации «Елка России в среднем городе» татарстанские муниципалитеты заняли призовые места: альметьевская новогодняя ель набрала около 17,3 тысячи голосов, нижнекамская — порядка 14,3 тысячи. Победу в этой категории разделили также Щекино (Тульская область), получившее более 48,6 тысячи голосов.

Главную награду в категории «Елка России в крупном городе» завоевала новогодняя ель из Кронштадта, собрав примерно 268,4 тысячи голосов. На втором месте — Тула (110,4 тысячи голосов), на третьем — Тюмень (95,5 тысячи).

Напомним, что главная елка Казани завершит работу 15 января. Всего она проработала 23 дня.

Наталья Жирнова