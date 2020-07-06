«Нервозности только больше стало, все суетятся»: в Татарстане начался ЕГЭ по русскому языку
На 1 ППЭ в Казани стало меньше
Сегодня в 10 часов в России стартовал самый массовый единый госэкзамен — по русскому языку. В Татарстане в этом году его сдают 17 тысяч 433 молодых человека, среди которых не только 11-тиклассники, но и 606 выпускников прошлых лет, и 229 вчерашних студентов колледжей и техникумов.
В Татарстане в этом году под пункты приема экзамена (ППЭ) оборудовали 83 общеобразовательные школы, еще 15 ППЭ организованы на дому — для ребят, которые по состоянию здоровья вынуждены учиться дома.
Несколько часов назад стало известно, что в Казани пришлось временно закрыть один из пунктов приема экзамена — на базе городской школы №87. 26 июня в этой школе находился сотрудник, контактный по коронавирусной инфекции, сообщил журналистам заместитель премьер-министра — министр образования и науки РТ Рафис Бурганов, сегодня проинспектировавший образцово-показательный ППЭ №6083 при казанской гимназии №183.
«Дети, которые должны были сдавать ЕГЭ в этом ППЭ, сдают в 120-й и 130-й школах. То есть, в Казани на один пункт меньше, мы развели (детей), потому что там был контакт. Хотя экзамена в этот день не было, но была учеба, апробация, и он (сотрудник) был в контакте с членами ППЭ. Поэтому до 9 июля мы этот пункт пока закрыли. Все обработали, но решили перестраховаться. Дети сегодня спокойно сдают экзамены в других пунктах», — пояснил министр.
По словам Бурганова, в Казани, как и во всем Татарстане есть запас аудиторий и специалистов, поэтому внештатные ситуации не несут катастрофических последствий. Меры принимаются «при возникновении малейшей подозрительной ситуации», подчеркнул он. К 11 часам утра подтвердилась информация: у члена ППЭ из школы №87 анализ на коронавирус отрицательный.
«Все это сильно подействовало — не могу сосредоточиться»
Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в проведения экзаменов. Чтобы избежать больших скоплений людей, ЕГЭ по русскому языку по всей стране проходит в два дня. Сегодня в республике экзамен сдавали 11 тысяч ребят, оставшиеся 6 тысяч придут на ППЭ завтра, 7 июля. Кроме того, там, где это позволяет планировка здания, потоки входящих разделены на несколько частей — открыты пожарные и запасные выходы.
Как и в прошлые годы, кроме сотрудников ППЭ, за порядком и соблюдением регламентов будут следить общественные наблюдатели — из числа студентов вузов Казани и Набережных Челнов. В первый день «в рейд» вышли 84 наблюдателя, 7 июля дежурить будут еще 47 проверяющих. Наблюдателям позволили следить за процессом сдачи экзамена из коридора, используя средства видеосвязи. Регламент проведения ЕГЭ остался прежним, но значительно ужесточились санитарные требования и к персоналу пунктов сдачи, и к самим детям.
Новые правила, конечно, не могли не сказаться на школьниках — мало того, что сроки сдачи сильно задержались, так еще и дополнительных нервов прибавилось, признаются молодые люди. Из необычного с собой все они взяли маску и перчатки.
— Взять с собой нам посоветовали хорошее настроение. Можно глицин и валерьянку, — отшучивается выпускница 125-й казанской гимназии Камиля Фахрутдинова. — Лично на меня все это сильно подействовало — я не могу сосредоточиться. Особенно то, что мы собрались в 8 утра, а экзамен начинается в 10. За это время я уже успела кушать захотеть. Немного сложно…
— ЕГЭ всегда «делает нервы», я уже второй экзамен сдаю — в пятницу была информатика. С этими масками, очередями на входе, разметкой везде нервозности только больше стало, все суетятся. Но, думаю, те, кто готовился, все сдадут нормально: или ты знаешь предмет, или нет, тут только удачи пожелать всем, — рассказал «Реальному времени» еще один экзаменующийся, выпускник КТИТС Данил Сабиров.
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