«Нервозности только больше стало, все суетятся»: в Татарстане начался ЕГЭ по русскому языку

Фото: Максим Платонов

На 1 ППЭ в Казани стало меньше

Сегодня в 10 часов в России стартовал самый массовый единый госэкзамен — по русскому языку. В Татарстане в этом году его сдают 17 тысяч 433 молодых человека, среди которых не только 11-тиклассники, но и 606 выпускников прошлых лет, и 229 вчерашних студентов колледжей и техникумов.

В Татарстане в этом году под пункты приема экзамена (ППЭ) оборудовали 83 общеобразовательные школы, еще 15 ППЭ организованы на дому — для ребят, которые по состоянию здоровья вынуждены учиться дома.

Несколько часов назад стало известно, что в Казани пришлось временно закрыть один из пунктов приема экзамена — на базе городской школы №87. 26 июня в этой школе находился сотрудник, контактный по коронавирусной инфекции, сообщил журналистам заместитель премьер-министра — министр образования и науки РТ Рафис Бурганов, сегодня проинспектировавший образцово-показательный ППЭ №6083 при казанской гимназии №183.

По словам Бурганова, в Казани, как и во всем Татарстане есть запас аудиторий и специалистов, поэтому внештатные ситуации не несут катастрофических последствий

«Дети, которые должны были сдавать ЕГЭ в этом ППЭ, сдают в 120-й и 130-й школах. То есть, в Казани на один пункт меньше, мы развели (детей), потому что там был контакт. Хотя экзамена в этот день не было, но была учеба, апробация, и он (сотрудник) был в контакте с членами ППЭ. Поэтому до 9 июля мы этот пункт пока закрыли. Все обработали, но решили перестраховаться. Дети сегодня спокойно сдают экзамены в других пунктах», — пояснил министр.

По словам Бурганова, в Казани, как и во всем Татарстане есть запас аудиторий и специалистов, поэтому внештатные ситуации не несут катастрофических последствий. Меры принимаются «при возникновении малейшей подозрительной ситуации», подчеркнул он. К 11 часам утра подтвердилась информация: у члена ППЭ из школы №87 анализ на коронавирус отрицательный.

«Все это сильно подействовало — не могу сосредоточиться»

Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в проведения экзаменов. Чтобы избежать больших скоплений людей, ЕГЭ по русскому языку по всей стране проходит в два дня. Сегодня в республике экзамен сдавали 11 тысяч ребят, оставшиеся 6 тысяч придут на ППЭ завтра, 7 июля. Кроме того, там, где это позволяет планировка здания, потоки входящих разделены на несколько частей — открыты пожарные и запасные выходы.

Как и в прошлые годы, кроме сотрудников ППЭ, за порядком и соблюдением регламентов будут следить общественные наблюдатели — из числа студентов вузов Казани и Набережных Челнов. В первый день «в рейд» вышли 84 наблюдателя, 7 июля дежурить будут еще 47 проверяющих. Наблюдателям позволили следить за процессом сдачи экзамена из коридора, используя средства видеосвязи. Регламент проведения ЕГЭ остался прежним, но значительно ужесточились санитарные требования и к персоналу пунктов сдачи, и к самим детям.

Сегодня в республике экзамен сдавали 11 тысяч ребят, оставшиеся 6 тысяч придут на ППЭ завтра, 7 июля

Новые правила, конечно, не могли не сказаться на школьниках — мало того, что сроки сдачи сильно задержались, так еще и дополнительных нервов прибавилось, признаются молодые люди. Из необычного с собой все они взяли маску и перчатки.

— Взять с собой нам посоветовали хорошее настроение. Можно глицин и валерьянку, — отшучивается выпускница 125-й казанской гимназии Камиля Фахрутдинова. — Лично на меня все это сильно подействовало — я не могу сосредоточиться. Особенно то, что мы собрались в 8 утра, а экзамен начинается в 10. За это время я уже успела кушать захотеть. Немного сложно…

— ЕГЭ всегда «делает нервы», я уже второй экзамен сдаю — в пятницу была информатика. С этими масками, очередями на входе, разметкой везде нервозности только больше стало, все суетятся. Но, думаю, те, кто готовился, все сдадут нормально: или ты знаешь предмет, или нет, тут только удачи пожелать всем, — рассказал «Реальному времени» еще один экзаменующийся, выпускник КТИТС Данил Сабиров.

1 / 38 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Ольга Голыжбина, фото Максима Платонова