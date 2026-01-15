Следком России осваивает искусственный интеллект в расследовании преступлений

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС рассказал о работе по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в следственную практику.

По словам главы СК, уже имеются определенные наработки в области применения ИИ для выявления закономерностей преступного поведения.

Технология анализирует данные из материалов уголовных дел и помогает обнаруживать системные связи и повторяющиеся модели. При этом Бастрыкин особо подчеркнул, что использование ИИ возможно исключительно под контролем человека.

Помимо ИИ, для повышения эффективности расследований используются инструменты видеоаналитики, позволяющие улучшать качество записей с целью идентификации значимых объектов. Кроме того, специальное программное обеспечение помогает обрабатывать большие массивы данных при расследовании преступлений в сфере информационно‑коммуникационных технологий.

За последние пять лет следователи‑криминалисты приняли участие в проведении 860 тысяч различных следственных действий, включая осмотры мест происшествий, обыски и проверки показаний на месте.

