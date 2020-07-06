В Татарстане убившего таксиста жителя Волжска приговорили к 19 годам лишения свободы

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

На втором открытом заседании Верховного суда РТ после ввода ограничений из-за пандемии коронавируса рассматривалось дело об убийстве таксиста 26-летним жителем Волжска Евгением Петровым.

Суд признал его виновным и приговорил к 19 годам лишения свободы, передает корреспондент «Реального времени». Петров был судим уже трижды.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2019 года Петров вызвал такси в Волжск и отправился вместе с девушкой в поселок Сухая Река. По пути он уговорил водителя заехать в село Шигали. По дороге мужчина зарезал таксиста. Свидетельнице удалось сбежать от него и сообщить о произошедшем в полицию только на следующий день.