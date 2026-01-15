«Испугался и ушел?»: визит оперов МВД в суд Казани «сорвал» оглашение оправдательного приговора

Освобожденный после вердикта присяжных Николай Казаев ушел из зала суда, увидев людей с оружием

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Кировский райсуд Казани не смог вынести оправдательный приговор по делу Николая Казаева, которого силовики называли лидером одной из группировок. Оправданный присяжными по эпизодам двух убийств и покушению пришел на заседание вовремя, однако после переговоров с адвокатами покинул здание суда, сообщает с места журналист «Реального времени».

Адвокат подсудимого Инна Барлева заявила, что причиной этого стала провокация — появление на процессе двух оперативников МВД в штатском и с оружием, которых в здание суда без предъявления удостоверений провела гособвинитель по данному делу. Кроме того, она высказала предположение, что до Казаева могли довести информацию о возможности ареста по иному делу сразу после приговора.

Сами оперативники объяснять свое присутствие отказались, заявив лишь, что Казаев их не интересует.

«Он испугался и ушел?» — уточнил председательствующий судья Сергей Степанов. Адвокаты Барлева и Сергей Николаев сообщили — в данный момент связи с их клиентом нет. Прокурор просила отложить заседание, и суд согласился с этим.

Вопросы оставшейся в зале суда супруге оправданного Светлане Казаевой суд не задавал. А вот в ходатайствах защиты об установлении личности представителей МВД было отказано. При этом судья отметил — приход и уход Казаева в суд зафиксировали видеокамеры, однако причины его поведения может объяснить лишь сам фигурант — «может, с недомоганием связано или иными причинами».



Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, из-под стражи оправданного освободили еще 25 декабря 2025 года — после оглашения решения народных судей, которые признали Казаева полностью невиновным, причем по двум эпизодам — за отсутствием события преступления. По закону, оправдательный вердикт обязателен к исполнению. Тогда как в случае обвинительного председательствующий по делу профессиональный судья вправе не согласиться с присяжными и вынести иное решение.

Дело рассматривается по второму кругу. В июле 2024-го первая коллегия присяжных оправдала Казаева по двум эпизодам тяжких преступлений, а по третьему суд приговорил его к 13 годам строгого режима. После рассмотрения апелляционных жалоб Верховный суд Татарстана отменил тот приговор, и направил дело на пересмотр, однако результат повторного процесса вновь показал несостоятельность обвинений и доказательной базы. Напомним фабулу претензий в трех эпизодах, по версии СК, МВД и прокуратуры:

Эпизод 1. Задушили и утопили за пропавшие 70 тысяч рублей. По данным следствия, в 1997 году у одного из «Казаевских», Паршенкова, похитили 70 тысяч рублей — недельную выручку от подконтрольных фирм. По версии силовиков, в этом преступлении группировщики заподозрили своего — Панова, похитили его и попытались добиться признания в частном доме. Для убедительности прострелили ногу, а не услышав желаемого ответа, задушили петлей. Одежду сожгли, тело утопили в фарватере Волги. По версии обвинения, непосредственное участие в расправе принимали Казаев, Сапарин, Бикбулатов и Тарасов.

Эпизоды 2—3. Силовой ответ за покушение на Казаева. Еще два преступления по этому делу силовики посчитали ответным ходом Казаева — в январе 1999-го его автомобиль подорвали, предполагаемый лидер группировки и трое находившихся в салоне получили небольшие травмы. Главной версией случившегося, согласно недоказанному обвинению стали внутренние разборки среди «Казаевских» — еще в 1998-м Дмитрий Бикбулатов затеял передел сфер влияния и в итоге отдельную группировку, куда вошел и Паршенков.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По версии следствия, Казаев заподозрил Бикбулатова и Паршенкова в своем покушении и инициировал нападение на них. Через шесть дней после подрыва Казаев, Тарасов и Сапарин напали на Паршенкова и нанесли ему смертельные ножевые ранения в живот, а тело убитого похоронили в неустановленном месте. Весной следующего года в кафе выстрел в голову получил Бикбулатов, но остался жив. Как полагают силовики, в то время Казаев уже покинул Казань, оставив группировку на Сапарина, и поручил организовать убийство предполагаемого организатора подрыва. Сапарин подключил Тарасова и его знакомого Шарафеева, который не имел отношения к ОПГ. Именно Шарафеев и выступил стрелком 20 апреля 2000 года.

«Себя виновным я не считаю. Я не мстительный, не кровожадный человек... В жизни ни одного человека не обидел, не оскорбил... Бог рассудит. Я не хочу быть жертвой... Может, я и не молодой, многие друзья ушли в тот мир. А я сегодня радуюсь каждый день тому, что я проснулся», — говорил Николай Казаев в суде. А еще утверждал — дел с оружием никогда не имел и криминалом не занимался, но в 90-х смог основать в казанском поселке Юдино небольшую торговую сеть, где и работали все те, кого позже назвали группировкой «Казаевские», обвинив в тяжких преступлениях. Под суд они пошли намного раньше предполагаемого лидера ОПГ, которого объявили в розыск в 2014-м и задержали в 2023-м. По версии Казаева, бывшие подчиненные и соратники по бизнесу дали показания против него в надежде на смягчение своего положения в уголовном деле и под угрозой преследования по статье «Бандитизм».

Заметим, в 2018 году Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации оставила без изменения приговор в отношении участников преступной группировки «Казаевские». Их обвиняли в пяти убийствах, в том числе и беременной женщины, покушениях, вымогательстве, грабеже и незаконном обороте оружия с 1991 по 2012 год. Ранее суд приговорил Дмитрия Бикбулатова к 24 годам 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием первых 10 лет из них в тюрьме, с последующим ограничением свободы сроком на 2 года; Алексея Тарасова — к 24 годам лишения свободы, с отбыванием первых 10 лет из них в тюрьме; Альберта Кошкина — к 24 годам 6 месяцам лишения свободы.

