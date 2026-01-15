Направление Казань — Москва по ГЖД стало популярным на новогодних праздниках

За праздничные дни поездами по этому маршруту проехали 31,1 тыс. пассажиров

Фото: Максим Платонов

В период новогодних праздников Горьковская железная дорога зафиксировала значительный пассажиропоток: всего было отправлено почти 1,7 млн человек. Данные охватывают поездки как в пригородном сообщении, так и в дальнем следовании.

Пригородными поездами воспользовались свыше 1,1 млн пассажиров — этот показатель остался на уровне прошлогоднего праздничного сезона. В дальнем следовании было перевезено 533 тыс. человек, что на 1% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Среди наиболее популярных маршрутов особо выделилось направление Москва — Казань: за праздничные дни поездами по этому маршруту проехали 31,1 тыс. пассажиров. Кроме того, отмечен существенный пассажиропоток на направлении Казань — Санкт‑Петербург: за праздники этим маршрутом воспользовались 3,8 тыс. человек.

Реальное время / realnoevremya.ru

В числе других востребованных направлений — поезда Москва — Нижний Новгород (76 тыс. пассажиров), Москва — Киров (21,3 тыс.) и Москва — Ижевск (10,6 тыс.). Также высоким спросом пользовались рейсы между Нижним Новгородом и Санкт‑Петербургом (8,3 тыс. пассажиров) и между Кировом и Санкт‑Петербургом (6,2 тыс.).

Ранее в РЖД сообщили, что Казань попала в список городов, куда чаще всего путешествовали поездом на новогодние каникулы.

Наталья Жирнова