В Челнах заболеваемость коронавирусом на 14% выше показателя по Татарстану

На данный момент в Набережных Челнах зарегистрировано 737 случаев коронавируса. Это на 14,6% выше среднереспубликанского показателя.

«Наш город входит в число 15 муниципальных образований, в которых сохраняется высокий уровень эпидемиологической ситуации. На первом месте сельские районы — Алькеевский, Дрожжановский, Казань на восьмом месте, мы — на одиннадцатом», — сообщил главный санитарный врач Челнов Ильгизяр Бариев, его слова приводит Управление информационной политики и по связям с общественностью.

Три дня назад в Набережных Челнах сообщили о росте заболеваемости пневмонией. На совещании в мэрии объявили, что количество случаев выросло на 10%.