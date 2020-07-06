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В Челнах заболеваемость коронавирусом на 14% выше показателя по Татарстану

11:06, 06.07.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Челнах заболеваемость коронавирусом на 14% выше показателя по Татарстану
Фото: realnoevremya.ru

На данный момент в Набережных Челнах зарегистрировано 737 случаев коронавируса. Это на 14,6% выше среднереспубликанского показателя.

«Наш город входит в число 15 муниципальных образований, в которых сохраняется высокий уровень эпидемиологической ситуации. На первом месте сельские районы — Алькеевский, Дрожжановский, Казань на восьмом месте, мы — на одиннадцатом», — сообщил главный санитарный врач Челнов Ильгизяр Бариев, его слова приводит Управление информационной политики и по связям с общественностью.

Три дня назад в Набережных Челнах сообщили о росте заболеваемости пневмонией. На совещании в мэрии объявили, что количество случаев выросло на 10%.

Общество Татарстан
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