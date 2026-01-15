Дом Маркова на Баумана в Казани может попасть в единый реестр ОКН
В настоящий момент документ о включении проходит антикоррупционную экспертизу
Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия внес изменения в документацию по историческому зданию на улице Баумана в Казани. Речь идет о доме Маркова, расположенном по адресу ул. Баумана, д. 27.
Здание, построенное в 1853 году и перестроенное в 1915 году, является результатом работы известных архитекторов П. Чернецкого и Ф.Р. Амлонга. В рамках последних изменений в законодательстве объект культурного наследия регионального значения может получить обновленный правовой статус и попасть в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России.
В настоящий момент документ о включении проходит антикоррупционную экспертизу, после сможет пройти в стадию вступления в силу.
Напомним, что власти Татарстана планируют включить в список ОКН «Самолетный корпус Авиаинститута», а также мемориал «Родина-мать» в Набережных Челнах уже получил статус ОКН.
