ФСБ обнаружила сотрудника британских спецслужб в посольстве Москвы

Теперь он обязан покинуть территорию России в течение двух недель

ФСБ выявила в Москве сотрудника британских специальных служб, который находился в России под прикрытием работника посольства, сообщает RT.

По результатам проведенной проверки установлено, что данный сотрудник не был заявлен официальными властями Великобритании как представитель спецслужб. В связи с выявленными нарушениями он лишился аккредитации в России.

Согласно принятому решению, иностранный гражданин обязан покинуть территорию России в течение двух недель.

Напомним, ранее экс-сотрудника МИД РФ осудили на 12 лет за госизмену.

Наталья Жирнова