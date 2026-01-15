ФСБ обнаружила сотрудника британских спецслужб в посольстве Москвы
Теперь он обязан покинуть территорию России в течение двух недель
ФСБ выявила в Москве сотрудника британских специальных служб, который находился в России под прикрытием работника посольства, сообщает RT.
По результатам проведенной проверки установлено, что данный сотрудник не был заявлен официальными властями Великобритании как представитель спецслужб. В связи с выявленными нарушениями он лишился аккредитации в России.
Согласно принятому решению, иностранный гражданин обязан покинуть территорию России в течение двух недель.
Напомним, ранее экс-сотрудника МИД РФ осудили на 12 лет за госизмену.
