Следком направил в суд дело обвиняемого в убийстве таксиста жителя Волжска

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении 26-летнего жителя города Волжска. Он обвиняется в убийстве, разбое и краже.

По версии следствия, 17 сентября 2019 года обвиняемый поехал вместе со знакомой в поселок Сухая Река на такси. По дороге они решили ехать в село Шигали.

«В какой-то момент девушка попросила остановить машину и, выйдя из нее, ушла в лесопосадку. Вернувшись, она увидела, что обвиняемый схватил нож и нанес более 7 ударов по спине водителя. 31-летнему потерпевшему удалось выскочить из машины, однако спустя несколько метров он упал и от полученных травм скончался на месте», — сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Следствие отмечает, что после убийства преступник посадил девушку обратно в автомобиль и отвез ее в Волжск. Ей удалось сбежать только на следующий день. Добравшись до Казани, она сразу же обратилась в полицию.

Тем временем обвиняемый в состоянии опьянения поехал за знакомой в Казань на машине убитого. По пути он попал в ДТП. Обвиняемый был задержан на квартире у девушки.

Он признался в содеянном. Следствие отмечает, что обвиняемый уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.