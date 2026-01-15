С 1 апреля в Польшу нельзя будет въехать по пятилетнему российскому загранпаспорту
Согласно официальному заявлению, въезд и пребывание в стране с такими документами будут считаться нарушением закона
Консульский департамент МИД РФ сообщил об изменении в правилах въезда в Польшу. С 1 апреля 2026 года польские власти перестанут признавать пятилетние небиометрические загранпаспорта, выданные Россией.
Согласно официальному заявлению, въезд и пребывание в Польше с такими документами будут считаться нарушением законодательства. Российским гражданам рекомендуется заблаговременно оформить биометрические паспорта нового образца сроком действия 10 лет.
Стоит отметить, что ранее аналогичные ограничения также ввели или вводят другие европейские страны, включая Данию, Латвию, Литву, Францию, Германию, Испанию.
