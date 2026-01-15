Казанские нарушители ПДД выплатили «Метроэлектротрансу» 9,5 млн рублей

Среди частых нарушений, за которые автомобилистам Казани пришлось возместить ущерб, стали ДТП и неправильная парковка

В 2025 году юристы МУП «Метроэлектротранс» города Казани добились возмещения ущерба от виновников ДТП и нарушителей правил парковки, которые привели к задержкам движения трамваев и троллейбусов. Общая сумма взысканных средств превысила 9,5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба компании.

Основными причинами сбоев в работе наземного электрического транспорта стали различные инциденты с участием автомобилей. Среди них:

ДТП непосредственно на трамвайных путях;

повреждение контактной сети сторонним транспортом;

застревание автомобилей на обособленных трамвайных путях;

парковка машин, препятствующая движению электротранспорта.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Самым значительным стало судебное решение о взыскании 456,8 тыс. рублей. Эта сумма была назначена за задержку движения электротранспорта и последующее восстановление контактной сети. При расчете размера убытков учитываются несколько факторов: количество отмененных рейсов, продолжительность задержек и число пассажиров, которые не смогли добраться до места назначения.

Наталья Жирнова