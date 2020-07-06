В Казани семь бесплатных пляжей и один коммерческий ждут разрешения Роспотребнадзора

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Все пляжи и места отдыха у воды будут открыты после разрешения Роспотребнадзора Татартана. Сегодня к открытию в Казани готовы муниципальные пляжи и места отдыха у воды.

В городе оборудованы места для купания на пляжах «Локомотив», «Озеро Глубокое», «Большое Лебяжье», «Комсомольский» и места отдыха у воды «Малое Лебяжье», «Озеро Изумрудное» и в Парке Победы. Все они начнут работу с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки. Однако в целях безопасности с 1 июля на пляжах открылись спасательные посты. Уже спасено 6 человек, из них 2 детей, и оказана первая помощь 23 отдыхающим.

До 30 августа на каждом из пляжей ежедневно с 9.00 до 20.00 будут дежурить по 4 спасателя. Все посты укомплектованы лодками, спасательным снаряжением и медикаментами. К началу сезона подготовку для организации работы спасательных постов прошли 65 спасателей.

Отметим, что помимо традиционных мест отдыха в Казани, после реконструкции откроются пляжи «Большое Лебяжье» и «Комсомольский» и место отдыха «Малое Лебяжье», где оборудованы современные пляжные зоны для комфортного и безопасного отдыха горожан.

В настоящее время Управлением гражданской защиты Исполнительного комитета столицы Татарстана проведено водолазное обследование всех пляжей и мест отдыха у воды. Техническое освидетельствование прошли пляжи «Озеро Большое Лебяжье» и «Комсомольский». Готовится к открытию коммерческий пляж гостиницы «Ривьера».

Для обеспечения безопасности людей на берегах рек и озер используются предупреждающие знаки о запрете купания и аншлаги с правилами поведения на воде. В июне проведено 121 патрулирование водных объектов и пляжей, 183 профилактических беседы с населением и распространено 320 памяток о правилах поведения на воде.



Ранее казанцы на фоне жары стали собираться у воды, забыв о социальном дистанцировании.

