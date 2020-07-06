Синоптики Татарстана: в четверг температура достигнет +35°С

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В ближайшие дни в Татарстане сохранится жаркая погода. С четверга усилится вероятность гроз, а максимальная жара наступит в четверг.

Во вторник и среду существенных осадков не ожидается. Дневные температуры будут колебаться от +29°С до +34°С, сообщает Гидрометцентр РТ.

В четверг, 9 июля, местами пройдут грозовые дожди с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с. Температура воздуха составит 30—35 градусов Цельсия.

В последующие два дня характер погоды будет неустойчивым, с кратковременными дождями и грозами. При этом 10 июля термометры покажут от +27°С до +32°С.

В субботу же с прохождением холодного фронта дневные температуры понизятся до 23—28 градусов тепла.