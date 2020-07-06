Татарстан вошел в десятку регионов России по уровню доходов населения

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Татарстан занял десятое место в рейтинге по уровню доходов населения. Такие результаты представило «РИА Новости» на основе данных Росстата.

Судя по инфографике, доля татарстанцев, живущих за чертой бедности, в 2019 году составляет 6,9%. При этом 0,8% живет за чертой крайней бедности.

Лучший уровень доходов зафиксирован в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. Замыкает тройку лидеров Москва. Хуже всего дела обстоят в Калмыкии, Горном Алтае и Тыве.



Ранее президент РФ Владимир Путин признал, что государство не добилось успеха в деле повышения доходов граждан. Этот показатель продолжает снижаться.

