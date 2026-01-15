США перебрасывают авианосную группу на Ближний Восток из‑за обострения с Ираном

Переброска ВМС, в состав которых входят авианосец, ряд других кораблей и как минимум одна ударная подводная лодка, займет около недели

Фото: Реальное время

Авианосная ударная группа ВМС США, включая авианосец USS Abraham Lincoln, передислоцируется из Южно‑Китайского моря в зону ответственности Центрального командования США. Об этом сообщил NewsNation, ссылаясь на информированный источник.

Переброска военно‑морского соединения, в состав которого входят авианосец, ряд других кораблей и как минимум одна ударная подводная лодка, займет около недели. Инициатива связана с нарастанием напряженности в отношениях между администрацией Трампа и Ираном.



Напомним, протесты и беспорядки в Иране начались в конце декабря из-за резкого падения ценности местной валюты. Протестующие недовольны ростом цен и колебаниями обменного курса. В начале года Дональд Трамп пригрозил Ирану возможной поддержкой США протестующих.

Наталья Жирнова