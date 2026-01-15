В Татарстане может появиться соколиный питомник при поддержке саудовских инвесторов

Агентство инвестиционного развития Татарстана сообщило о перспективном проекте с участием инвесторов из Саудовской Аравии. Иностранные предприниматели намерены организовать в республике питомник для разведения птиц семейства соколиных, сообщает пресс-служба агентства.

В случае реализации проекта в Татарстане будут выращивать сапсанов, кречетов, балобанов, а также их гибридные породы для соколиной охоты. Выбор региона инвесторы объяснили удачным расположением на пересечении логистических путей между Азией и Европой, а также подходящим климатом. Кстати, в мае 2025 года в Татарстане окольцевали первых местных краснокнижных соколов-балобанов, чья популяция исчезла с территории Татарстана в 1974 году. Подробнее о возрождении балобанов — в материале «Реального времени».



В агентстве отмечают, что реализация проекта положительно повлияет на биоразнообразие и экологическую ситуацию в регионе. При этом конкретные объемы предполагаемых инвестиций пока не раскрываются.

