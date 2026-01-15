Минтранс РТ рассмотрит жалобу татарстанца на повышение цен в такси в новогодние праздники

В приложении «Решаем вместе» обращение жителя находится «в работе» у министерства и в аппарате уполномоченного по правам человека

Фото: Максим Платонов

Минтранс Татарстана рассмотрит обоснованность повышения тарифов на услуги такси «Яндекс Go». Поводом стало обращение жителя города Заинска в приложении «Решаем вместе», который зафиксировал существенное увеличение стоимости поездок.

По данным заявителя, базовый тариф сервиса, включающий подачу автомобиля, поездку протяженностью 1,5–2 км и три минуты ожидания, вырос с 59 до 99 рублей. При этом, как подчеркивает гражданин, ни условия работы сервиса, ни количество автомобилей в городе не изменились.

скриншот из приложением "Решаем вместе"

В своем обращении житель Заинска попросил профильные органы проанализировать ситуацию и принять необходимые меры, в том числе оценить, насколько оправдан рост цен. На данный момент жалоба находится в статусе «В работе» у Минтранса и аппарата уполномоченного по правам человека.

Напомним, что в данный момент в России разработают льготные тарифы в такси для многодетных семей.

Наталья Жирнова