Игорь Крутой отменил «Новую волну», которая должна была пройти в Казани

Фото: Официальный Татарстан

Композитор Игорь Крутой отменил проведение конкурса «Новая волна», который в 2020 году должен был пройти в Казани.

Об отмене мероприятия от сообщил в личном аккаунте «Инстаграма». По словам Крутого, организаторы до последнего откладывали окончательное решение о возможности проведения конкурса, однако пандемия внесла свои коррективы.

«Мы очень надеялись, что в конце августа у нас получится провести Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2020» в Казани. Но, к сожалению, мировая пандемия коронавируса и все те ограничения, которые сохраняются во многих странах, изменили наши планы», — пишет Игорь Крутой.

Композитор объяснил, что из-за закрытия границ организаторы не могут пригласить иностранных звезд и конкурсантов из других стран, чье присутствие придавало «Новой волне» статус международного конкурса. Он пожелал всем встретиться в следующем году.

Напомним, что композитор и продюсер Игорь Крутой планировал организовать музыкальный фестиваль «Новая волна» в Казани. Он обещал, что уже в 2020 году мероприятие переедет в Татарстан.

