Итоги дня: парад Победы, подготовка к старту голосования по поправкам в Конституцию, пояснения по новым «путинским выплатам»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 24 июня:
- Сегодня в Казани прошел парад Победы. Мероприятие было перенесено на 24 июня по всей стране, причиной стала пандемия коронавируса. В среду по улицам татарстанской столицы прошли торжественным маршем не только военные, но также представители силовых ведомств, юнармейцы и другие. Два юнармейца упали в обморок, а присутствовавших на параде ветеранов решили оградить от опасности заражения COVID-19 при помощи стекла.
- Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев рассказал подробности о готовящемся голосовании по поправкам в Конституцию. Он объяснил, что 370 УИКов будут работать на улице, чтобы не допустить скопления людей в зданиях детсадов. В республике будет работать видеонаблюдение. Его организуют на всех участках в Казани и Набережных Челнах, а также в 65 территориальных избирательных комиссиях. Также глава Центризбиркома изложил график работы участков, ведь голосование продлится с 25 по 28 июня.
- Татарстанское отделение Пенсионного фонда дало разъяснение по тому, как получить повторную единовременную выплату на ребенка, анонсированную накануне Путиным. Те, кто уже получал президентские 10 тысяч, получат их автоматически. Остальным же необходимо оформить заявку на сайте госуслуг.
- В России число заболевших коронавирусом перевалило за отметку в 600 тысяч. В Татарстане зарегистрированы 4 310 случаев заболевания.
- В Казани зафиксировали повышенное содержание аммиака в воздухе. В двух районах города содержание примеси выше нормы в три раза.
- По данным соцсетей, в одном из салонов красоты в Казани грабитель напал на сотрудницу. Спас ее муж клиентки, выстреливший в нарушителя.
- Строившая стадионы в Самаре и Саранске компания Равиля Зиганшина готовится перейти к реализации имущества. Она признана банкротом летом 2019 года и теперь конкурсный управляющий провел оценку недвижимости застройщика в Мордовии.
- В Саратове подрались депутаты от КПРФ и «Единой России».
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