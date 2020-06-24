В ЦИК Татарстана разъяснили график работы участков для голосования по поправкам в Конституцию

Председатель Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев разъяснил график работы участков для голосования по поправкам в Конституцию



«Участки для голосования будут работать ежедневно с 8 до 20 часов. При этом с 8 до 13 часов вы можете проголсоовать на придомовых территориях в тех районах, где это предусмотрена такая возможность. Непосредственно в помещениях для голосования — с 14 часов», — сказал он.

По его словам, в выходные дни, 27 и 28 июня, участки будут работать с 8 до 14 часов.

В Татарстане ранее определили 370 площадок для голосования на улице.