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В ЦИК Татарстана разъяснили график работы участков для голосования по поправкам в Конституцию

15:33, 24.06.2020
В ЦИК Татарстана разъяснили график работы участков для голосования по поправкам в Конституцию
Фото: realnoevremya.ru

Председатель Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев разъяснил график работы участков для голосования по поправкам в Конституцию

«Участки для голосования будут работать ежедневно с 8 до 20 часов. При этом с 8 до 13 часов вы можете проголсоовать на придомовых территориях в тех районах, где это предусмотрена такая возможность. Непосредственно в помещениях для голосования — с 14 часов», — сказал он.

По его словам, в выходные дни, 27 и 28 июня, участки будут работать с 8 до 14 часов.

В Татарстане ранее определили 370 площадок для голосования на улице.

ОбществоВласть Татарстан
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