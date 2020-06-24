В Казани и Челнах на участках для голосования по поправкам к Конституцию организуют видеонаблюдение

Фото: Ринат Назметдинов

Глава Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев рассказал о видеонаблюдении на голосовании по поправкам в Конституцию. Камеры установят на всех участках в Казани и Набережных Челнах.

Кроме того, 65 территориальных избирательных комиссий также будут просматриваться, добавил Кондратьев.

«Все территориальные избирательные комиссии уже обеспечены видеонаблюдением. Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, и вызванную ею непростую экономическую ситуацию, правительство республики нашло возможность обеспечить системами видеофиксации участковые комиссии Казани и Набережных Челнов», — заявил председатель ЦИК РТ.

В Казани и Челнах проживает почти половина избирателей республики. По данным на 1 января 2020 года численность граждан, проживающих в Челнах и Казани и обладающих правом волеизъявления, составлял 1 318 231 человек. Правом выразить свое мнение относительно внесения изменений в Основной документ страны обладает 2,9 млн татарстанцев.