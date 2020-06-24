Главное о коронавирусе на 24 июня: в КФУ тестируют вакцину на мышах, Путин продлил меры поддержки

Фото: Максим Платонов

600 жителей Татарстана остались без хаджа

За последние сутки в Татарстане подтвердились 39 новых случаев COVID-19, из них 3 — завозные, 36 — контактные. 6 человек госпитализированы, 33 лечатся дома. Наибольшее число заболевших — в Казани (26 человек).

Всего в Татарстане зарегистрированы 4 310 случаев заболевания. Выздоровели за весь период 3 128 человек, в том числе 20 за минувшие сутки. Смертельных случаев — 13. На лечении остаются 1 169 человек.



600 жителей Татарстана остались без хаджа — в этом году Саудовская Аравия отменила паломничество из-за распространения коронавируса.

Фото Олега Тихонова

Фото Максима Платонова

В России более 600 тыс. зараженных

За последние сутки в России выявлено 7 176 новых случаев коронавируса, выздоровели 12 393 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 606 881, а выздоровевших — до 368 822 человек.

Зафиксированы 154 новых смертельных случая. Всего от коронавируса в России умерли 8 513 человек.

Топ регионов России по числу заболевших

Первый этап испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах в России будет завершен в течение ближайшего месяца, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

В июле родители детей до 16 лет получат еще одну выплату в размере 10 тыс. рублей.

Президент России Владимир Путин поручил восстановить рынок труда уже в 2021 году.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что потери российской экономики из-за пандемии коронавируса в 2020 году будут меньше, чем у других стран.

Фото: youtube.com

Умер заразившийся коронавирусом верховный лама Тувы Джампел Лодой.

Ростуризм обсуждает с Роспотребнадзором возможность отмены обязательных справок на коронавирус для отдыхающих в санаториях.

В Крыму с 1 июля откроются детские лагеря, аквапарки и кинотеатры.

Жители Ростова-на-Дону, Шахт, Волгодонска, Каменска-Шахтинского и Таганрога могут пройти бесплатное тестирование на антитела к COVID-19.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман вылечился от COVID-19.



Трамп предложил назвать коронавирус «Кунг-флю»

По состоянию на 10.40 мск число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 9 264 569. Умерли 477 601 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в режиме реального времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (2 347 022). На второй строчке — Бразилия (1 145 906), Россия на третьем месте (598 878, данные не обновлены). На четвертом месте — Индия (456 183), на пятом — Великобритания (307 682).

Президент США Дональд Трамп предложил назвать коронавирус «Ухань» или «Кунг-флю».

В штате Вашингтон введут обязательное ношение масок.

Первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом.



В Великобритании 4 июля откроют пабы, музеи, кинотеатры и парикмахерские.

В Израиле зафиксировали новый всплеск заболеваемости коронавирусом.

Китайский Lifan из-за ситуации с коронавирусом находится на грани разорения — в арбитражных судах Китая на рассмотрении 400 исков от кредиторов на сумму 3 млрд юаней (28,5 млрд рублей).

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании сообщили, что каждый третий пациент, восстанавливающийся от COVID-19, может в дальнейшем всю жизнь страдать от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств.

Лилия Ахкиямова