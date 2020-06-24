Банкротящаяся компания строителя космодрома Восточный готовится к продаже «недостроев» в Саранске

Фото: Максим Платонов

Недострой за 0,9 млрд

Конкурсный управляющий ООО «СК «Татдорстрой» опубликовал отчет об оценке имущества компании, бенефициаром которой является Равиль Зиганшин. Оценщики изучали недвижимость застройщика в Саранске, а именно — принадлежащие «Татдорстрою» объекты в ГЖК «Тавла», который власти Мордовии строили к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Согласно отчету, оценке подлежали два недостроенных дома высотой в 14 и 16 этажей, а также два земельных участка площадью 7 099 кв. м и 8 130 кв. м. В целом их оценили в 893,2 млн рублей.

Так, дом №1, корпус А на проспекте Российской Армии, завершенный на 93%, оценивается в 454, 8 млн рублей, а корпус Б того же дома — в 386,6 млн рублей.



Судя по отчетам конкурсного управляющего, за год, прошедший с момента банкротства, торги по продаже собственности компании татарстанского застройщика еще не проводились.

Похоже, что проведенная оценка — это подготовка к реализации имущества «Татдорстроя».

Оценщики изучали недвижимость застройщика в Саранске, а именно — принадлежащие «Татдорстрою» объекты в ГЖК «Тавла», который власти Мордовии строили к чемпионату мира по футболу 2018 года. Фото sk-tatdorstroi.ru

История проекта

Инвестпроект по строительству гостинично-жилого комплекса «Тавла» в Саранске стал предметом конфликта между компаниями Зиганшина и властями Мордовии. Республика решила возвести его к ЧМ-2018, чтобы принять зрителей футбольных матчей, проходящих в столице.

Изначально «СК «Татдорстрой» получила право строить два гостиничных и два жилых корпуса. Предполагалось, что объем вложений татарстанцев составит 2,5 млрд рублей. Компания сразу же инвестировала в проект около 1 млрд рублей.

Но параллельно застройщик выступал и субподрядчиком строительства стадиона «Мордовия Арена» (при этом генподрядчиком на этой стройке было ПСО «Казань», тоже принадлежащее Зиганшину). Эта стройка потребовала больше внимания, чем ожидалось, и «Татдорстрой» стал отставать по срокам. В итоге власти Мордовии инициировали передачу двух гостиничных корпусов на достройку пензенской компании «Термодом» Рафика Ибрагимова. Их удалось сдать к ЧМ.

А вот с двумя оставшимися объектами, которые планировалось пустить под элитное жилье, начались проблемы. Застройщик построил дома, но так и не смог сдать их в эксплуатацию. Минстрой Мордовии усмотрел в них отклонение от проекта.

«Насколько я помню, по крепежу навесных панелей дома использовалась не та конструкция, по ходу строительства менялось проектное решение, а согласование не предоставили. Может быть, утеплитель горючий использовали, бог его знает? Они должны были предоставить необходимые документы, которые они не предоставили», — комментировал «Реальному времени» решение надзорных органов замминистра строительства, транспорта и дорожного хозяйства РМ Александр Долбунов.

В ПСО «Казань» поясняли, что «Татдорстрой» отказался от возведения двух гостиничных корпусов по собственной инициативе, поскольку работы на саранском стадионе потребовали концентрации сил.



Также представитель компаний Зиганшина объяснил, что власти Мордовии пытаются переключить внимание со своих долгов по другим работам, поднимая тему «Тавлы». Подчеркивалось, что инвестпроект не предполагал долевого участия, а значит, единственной пострадавшей стороной стал сам застройщик.

Банкротство и долг перед ПСО

В июле Арбитражный суд Татарстана признал ООО «СК «Татдорстрой» банкротом. Этому предшествовал скандал с невыплатой зарплат рабочим, строившим стадионы в Саранске и Самаре.



После признания «Татдорстроя» несостоятельным в реестр кредиторов застройщика постучалось... и ПСО «Казань». Генподрядчик потребовал 8,5 млрд рублей. По данным компании, именно на эту сумму застройщик так и не выполнил работы на стадионах.

Евгений Калашников