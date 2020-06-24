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В соцсетях сообщили о стрельбе на улице Баки Урманче в Казани

15:35, 24.06.2020
В соцсетях сообщили о стрельбе на улице Баки Урманче в Казани
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани накануне мужчина напал на сотрудницу салона красоты на ул. Баки Урманче. По словам очевидцев, он попытался отобрать у нее телефон и стал душить.

На место вызвали полицию.

Раньше полиции к месту приехал муж одной из клиенток салона. Он выстрелил нападавшему в ногу.

«Только так его удалось утихомирить», — написали в сообществе «ВКазани поймут».

Раненого отвезли в РКБ.

Ранее в соцсетях опубликовали видео драки у метро: один из участников потасовки был брошен без сознания.

Происшествия Татарстан
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