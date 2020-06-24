В соцсетях сообщили о стрельбе на улице Баки Урманче в Казани
В Казани накануне мужчина напал на сотрудницу салона красоты на ул. Баки Урманче. По словам очевидцев, он попытался отобрать у нее телефон и стал душить.
На место вызвали полицию.
Раньше полиции к месту приехал муж одной из клиенток салона. Он выстрелил нападавшему в ногу.
«Только так его удалось утихомирить», — написали в сообществе «ВКазани поймут».
Раненого отвезли в РКБ.
Ранее в соцсетях опубликовали видео драки у метро: один из участников потасовки был брошен без сознания.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым