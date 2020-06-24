Антиковидные трибуны, участники в обмороке и «Колхозник Татарии»: как прошел парад Победы в Казани

Фото: Максим Платонов

«Антиковидная трибуна» и зрители за забором

Еще до начала парада Победы в Казани президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии открытия памятного мемориала «Аллея Славы работников Казанского порохового завода — ветеранов Великой Отечественной войны 1941—1945 годов» в парке им. Петрова.

На трибуне для зрителей, которую возводили несколько дней перед оперным театром, разместились президент Татарстана Рустам Минниханов, государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев, казанский градоначальник Ильсур Метшин, ряд других официальных лиц и два десятка приглашенных на парад ветеранов и тружеников тыла. К сожалению, других зрителей на парад не приглашали: эпидемия спутала все планы по торжественному празднованию 75-летия великой Победы. Трансляцию парада можно было посмотреть на канале «ТНВ». Но за ограждением со стороны улицы Пушкина все равно организовалась группа зрителей, причем немаленькая — примерно 100 человек.

Трибуна для гостей тоже была обустроена в духе времени — «антиковидно». Зрительские места не только отдалили друг от друга на несколько метров, но и разделили прозрачными перегородками. К слову, тестирование приглашенных ветеранов и тружеников тыла на коронавирусную инфекцию проводить не планировалось, как рассказывала «Реальному времени» вице-премьер республики Лейла Фазлеева в период подготовки к параду.

«Колхозник Татарии» и еще 39 единиц военной техники



Парад начался в 10 часов: под легендарную песню «Священная война» на площадь Свободы вынесли государственные флаги и копию Знамени Победы. А потом началось прохождение войск Казанского гарнизона. Всего в нем было задействовано порядка тысячи человек: не только военнослужащие всех родов войск, представленных в гарнизоне, но и сотрудники МЧС, УФСИН, прокуратуры, кадеты, юнармейцы.

По площади прошли 40 единиц военной техники — исторической и современной. В их числе был и легендарный Т-34 из танковой колонны «Колхозник Татарии». Деньги на эту колонну собирали в сельских районах Татарии в 1942 году — тогда сумма сбора составила 100 миллионов рублей. 5 мая 1943 года танковую колонну из двухсот «тридцатьчетверок» передали трем бригадам 10-го танкового корпуса в прифронтовом Старом Осколе. Командиром корпуса был наш земляк из Елабужского района генерал-майор танковых войск Василий Герасимович Бурков. Боевые машины с надписью на башнях «Колхозник Татарии» участвовали в танковом сражении на Курской дуге, освобождали левобережную Украину, форсировали Днепр, за что корпусу было присвоено почетное наименование «Днепровский». А Фатых Шарипов и еще 36 воинов корпуса стали Героями Советского Союза.

Прохождение войсковых колонн и танковых колонн прошло по заранее запланированному сценарию, за исключением инцидента с двумя молодыми участниками парада: ребята упали в обморок, долгое время простояв под солнцем.



По окончании прохождения войск президент Татарстана отправился осматривать военную технику, выставленную на площади Свободы: так, ему показали танки Т-72 и Т-80. После этого Рустам Минниханов вручил руководителям парадных расчетов памятные подарки.

1 / 73 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Дарья Пинегина, Людмила Губаева, фото Максима Платонова