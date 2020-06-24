«Депутат прибежал с верхних рядов с криками «наших бьют»: единороссы и коммунисты подрались в Саратове

Драка на заседании



На заседании Саратовской областной думе произошла масштабная потасовка между депутатами. Единоросс Николай Бушуев оглашал решение о нарушении его коллегой по фракции Дмитрием Чернышевским и Николаем Бондаренко от КПРФ правил депутатской этики. Бондаренко стал снимать Бушуева на камеру телефона. После этого Анатолий Ципящук из «Единой России» со словами «Проваливай отсюда!» бросил в Бондаренко бутылку с водой. Бондаренко в ответ попытался облить водой Ципящука водой, но на него с кулаками набросился Чернышевский. Завязалась потасовка.

Инцидент получил большой резонанс: его комментировали представители политического поля Саратова, он попал в повестку федеральных новостей. Как сообщает ТАСС, мандатная комиссия даст оценку поведению депутатов Саратовской областной думы после конфликта, который чуть не привел к срыву заседания. «Реальное время» обратилось за комментарием к человеку, которому больше всех «досталось» в драке — к депутату от КПРФ Саратовской облдумы Николаю Бондаренко.



«Я их никого не бил — пальцем не трогал»

Бондаренко рассказал «Реальному времени», что непосредственно перед началом потасовки в очередной раз обсуждался вопрос о лишении его слова, а он сам снимал этот процесс на видео.

— В ходе этой съемки депутат от «Единой России» Петров — руководитель ВГТРК, от Саратовской области главный пропагандист, если можно так сказать — в отношении меня начал высказывать претензии, оскорбления, препятствовал съемке, включил фонарик на телефоне. Рядом сидел еще один депутат «Единой России» Ципящук, главный врач глазной больницы в Саратовской области, начал высказывать оскорбления и угрозы. На столе у него стояло две бутылки — пустая из-под воды и полная. Он взял пустую и начал на меня замахиваться. Но, наверное, понял, что снаряд не соответствует масштабам его замысла, взял полную бутылку кинул и в меня, собственно в голову.

Депутат рассказал корреспонденту «Реального времени», что после этого на завязалась словесная перепалка, а затем — и форменная драка:

— Сверху со своих мест подскочили депутаты «Единой России» и начали наносить мне удары руками и ногами. Депутат Чернышевский прибежал с верхних рядов с криками «наших бьют», хотя я их никого не бил, пальцем не трогал! Чернышевский с Петровым как раз вдвоем и наносили мне эти удары. Самое примечательное, что господин Бушуев не прекращал свой доклад, а спокойно продолжал зачитывать свой текст. Произошло все очень быстро. Мои коллеги, депутаты КПРФ, сидят в самом дальнем углу, и пока они добежали, конечно, все вышло из-под контроля. Через несколько минут в этом конфликте участвовали несколько десятков депутатов, большая стычка была, толкание пихание мне порвали костюм, пиджак. Ну, и несколько раз прилично ударили и плюс бутылкой — в голову — однозначный факт.

«Это не соответствует образу депутата — распускать руки»

— Я как человек, который пострадал, имею полное моральное право как-то ответить, дать сдачи. Но постарался себя сдержать, остаться в правовом поле. На мой взгляд, это не соответствует образу депутата — распускать руки, если мы боремся за взгляды и у нас вполне себе состоятельные аргументы, — говорит Николай Бондаренко.

Депутат рассказал «Реальному времени», что уже написал заявление в следственное управление Следкома Саратовской области, причем не в первый раз:

— Не жду, что найду там справедливости, потому что понимаю, как работает эта система. Несколько месяцев назад по похожему случаю обращался, когда первый зампредседателя думы толкнул меня с лестницы. Об этом есть видеозапись, масса свидетелей, но следственный комитет тогда не нашел оснований привлечь его к ответственности.

Бондаренко надеется, что на этот раз все будет по-другому, ведь прессы в зале заседаний было огромное количество, многие снимали происходящее на видео с разных ракурсов.

«Вместо того, чтобы бороться с причиной недовольств, стремятся заткнуть рот несогласным»



Как рассказывает Бондаренко, вчера он собирался выступить по вопросу коррупции: по сведениям Генпрокуратуры, Саратовская область вошла в список самых коррумпированных регионов страны. Но депутат говорит, что его регулярно пытаются лишить слова в Саратовской облдуме. Он утверждает, что не употребляет ненормативной лексики, не позволяет себе незаконных высказываний и призывов. А те резкие фразы, которые он себе позволяет, по его мнению, звучат в рамках правового поля:

— Как вообще можно лишать депутата слова, который представляет интересы десятков и сотен тысяч граждан? С самого первого дня 6-го созыва Саратовской облдумы сложилась непростая ситуация в плане взаимодействия фракций: нам всячески пытаются выключать микрофон, запугивать. «Единая Россия» не терпит никакой критики. Вместо того, чтобы бороться с причиной наших недовольств, стремиться заткнуть рот несогласным. Неоднократно они говорили, что мои выступления им не нравится, что это деструктивная работа думы. А как мы можем работать, если у моего региона первое место в России по оттоку населения, один из самых низких уровней доходов в России и другие катастрофичные «победы»?!

Екатерина Аблаева